El Tribunal Suprem rebutja definitivament el dentista municipal de Colau a Barcelona

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha tombat definitivament el pla que el govern municipal d'Ada Colau va anunciar el 2019 i que tenia com a objectiu oferir un servei d'odontologia públic a Barcelona.

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) va portar el cas als tribunals en entendre que suposava una "concatenació d'il·legalitats".

Entre elles destacava "la manca de competència de l'Ajuntament per a la prestació de serveis d'odontologia; el frau de llei que suposa la utilització de l'empresa BSM; la duplicitat en relació amb les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya i una infracció del principi d'igualtat dels ciutadans de Catalunya", segons un comunicat.

En una providència consultada per Europa Press, la secció d'admissió de la sala contenciosa-administrativa del TS rebutja definitivament el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament i per Foment de la Ciutat SA contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ja tombava aquest projecte dels Comuns en considerar que el consistori no tenia competències per promoure la iniciativa.

"Correspon al Servei Català de la Salut la prestació directa i l'activitat de promoció, protecció i millora de la salut bucodental, i quant als serveis que són assumits per l'administració sanitària dins el sistema de salut", recull l'alt tribunal en la providència, contra la qual ja no es pot presentar més recursos.

En la mateixa línia que el TSJC, el Suprem argumenta que l'Ajuntament no gaudeix d'aquestes competències, atès que correspon a "la Generalitat com a administració sanitària, perquè es tracta de serveis que entren en l'àmbit de la sanitat pública" i que aquest fet suposaria una duplicitat en oferir el mateix servei públic dues administracions.