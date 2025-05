El Tribunal Suprem confirma la condemna d'1 any de presó per a Saül Gordillo per agressió sexual

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any de presó i dos de llibertat vigilada per al periodista Saül Gordillo per l'agressió sexual a una redactora d''El Principal' --diari que ell dirigia aleshores-- després del sopar de Nadal del 2022.

En la interlocutòria, que ha avançat 'El Periódico' i a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal desestima el recurs de queixa presentat per la defensa de Gordillo contra la sentència de l'Audiència de Barcelona --que va ratificar la condemna imposada pel jutjat penal 7 de Barcelona-- en considerar que "és ajustada a dret".

Recorda que, després de la modificació de la llei d'enjudiciament criminal, s'inadmeten els recursos de cassació que al·leguen infraccions processals o constitucionals, en els quals no s'indica el precepte infringit o que no contenen una descripció de les raons per les quals es considera errònia la qualificació jurídica dels fets provats en les sentències dictades en apel·lació per les audiències provincials.

En aquest cas, al·lega que la defensa de Saül Gordillo "no s'ha atingut degudament" a les noves exigències per preparar el recurs de cassació i que es limita a assenyalar que en el relat de fets provats no hi ha elements del tipus penal pels quals s'ha condemnat el periodista, una afirmació que qualifica de merament apodíctica, estereotipada i genèrica.

Els fets pels quals va ser condemnat es remunten al desembre del 2022, quan diversos treballadors del diari van anar a una discoteca després del sopar de Nadal, on l'aleshores director es va acostar a la redactora i li va ficar la mà per sota el camal dels pantalons per tocar-li les parts íntimes, segons la sentència del jutjat penal 7 de Barcelona.