El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la prohibició de l'ús de vapejadors a les platges de Barcelona

WILL KIRK/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - Archivo

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs d'una associació que demanava la nul·litat de l'ordenança municipal de l'Ajuntament de Barcelona que prohibia l'ús de vapejadors a les platges del municipi i establia sancions pel seu incompliment.

Aquest recurs va ser presentat per l'Associació Exfumadors, que va apuntar que el consistori havia excedit les seves competències en incloure els vapejadors a la normativa municipal que s'emparava en la Llei de Residus i Sòls Contaminats.

La sala contenciosa administrativa ha declarat nul·les les disposicions relatives a aquests dispositius en considerar que l'Ajuntament manca de competències per regular el seu ús en aquest àmbit.

Segons la sentència, cap de les àrees d'actuació de l'Ajuntament permeten introduir la prohibició d'ús de vapeadores a les platges, amb les corresponents infraccions i sancions pel seu incompliment.

El tribunal ha assenyalat que la Llei 28/2005, que regula el consum i venda de productes del tabac i dispositius similars, no prohibeix específicament l'ús de vapejadors a les platges. A més, va destacar que la normativa estatal diferència entre els cigarrets tradicionals i els dispositius susceptibles d'alliberar nicotina, limitant el seu consum únicament en espais concrets com a centres sanitaris, educatius o transport públic.

"Una altra cosa seria que aquesta norma hagués establert limitacions concretes quant a l'ús d'aquests dispositius susceptibles d'alliberar nicotina a les platges, però ara com ara no ho ha fet, ni tampoc Parlament de Catalunya ha aprovat una llei (...) que prohibeixi l'ús d'aquests dispositius a les platges", recull la sentència, amb data del 4 de març de 2025.

En la seva defensa, l'Ajuntament va argumentar que la seva competència en matèria mediambiental i salut pública emparava aquesta prohibició. No obstant això, el tribunal va concloure que aquestes competències no inclouen la regulació de l'ús de vapejadors a les platges, ja que no existeix un impacte ambiental directe associat a aquests dispositius.