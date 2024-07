El tribunal requereix a Mainat que aclareixi si perdona Dobrowolski per un dels delictes

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la secció 20 de l'Audiència de Barcelona, que jutja Angela Dobrowolski per un intent d'homicidi al seu marit Josep Maria Mainat i per revelació de secrets, ha requerit al productor audiovisual que aclareixi si perdona la seva dona pel segon d'aquests delictes.

Dilluns, mentre declarava, Mainat va respondre a la defensa de Dobrowolski de manera "espontània" que podria perdonar la revelació de secrets, però fonts jurídiques apunten que ho podria haver dit sense ser conscient de les conseqüències jurídiques i penals de la seva resposta.

En cas de perdonar el delicte, en ser semipúblic l'acusació ja no es podria sostenir i s'extingiria la responsabilitat penal (pel qual la fiscalia demana 3 anys de presó i l'acusació particular 1), però Mainat hauria de tornar dijous al judici per ratificar-ho davant el tribunal.