Un tribunal de París absol Josu Ternera en l'últim cas obert contra ell a França

MADRID 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de França ha absolt aquest dijous l'antic cap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conegut com Josu Ternera, detingut el maig del 2019 a Sallanches, als Alps francesos, després de mantenir-se gairebé 17 anys en la clandestinitat.
Fonts judicials han confirmat en uns declaracions a Europa Press l'absolució d'Urrutikoetxea dels delictes de pertinença a ETA entre 2002 i 2005, poc després del veredicte emès pel Tribunal d'Apel·lacions de París.
La decisió arriba un mes després que el mateix tribunal ordenés l'extradició d'Urrutikoetxea a Espanya, d'acord amb la petició d'euroordre per les seves causes pendents a Espanya, cosa que no podia passar fins que no concloguessin els procediments en curs a França.
Així, la resolució d'aquest dijous contra Josu Ternera, de 75 anys, obre la porta a una possible extradició a Espanya, ja que suposa tancar l'últim procés obert contra ell a França