Un tribunal israelià estén fins al dimarts la detenció de l'activista espanyol de la Flotilla i el seu company brasiler

Europa Press/Contacto/Aaron Heredia - Arxiu
MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -
L'activista espanyol Saif Abukeshek i el seu company brasiler Thiago de Ávila romandran dos dies més sota custòdia de les forces de seguretat d'Israel després de la seva detenció dijous passat en aigües internacionals a bord de la Flotilla Global Sumud rumb a la Franja de Gaza, segons ha determinat aquest diumenge un tribunal de la ciutat israeliana d'Ashkelon.
L'ONG Adalah, que s'encarrega de l'assessorament legal dels activistes, ha confirmat en un comunicat la pròrroga de les detencions fins a dimarts que ve; una decisió més laxa en relació a la petició inicial de la Fiscalia israeliana, que sol·licitava una extensió de quatre dies.
Els fiscals israelians han acusat a Abukeshek i a De Ávila, però mai de manera formal, segons Adalah, de "col·laborar amb l'enemic en temps de guerra, contactar amb un agent estranger, pertinença a una organització terrorista i transferir béns a una organització terrorista", en referència al moviment islamista palestí Hamás.
Les dues advocades d'Adalah que porten el cas, Hadil Abu Vaig sortir i Lubna Tuma, van argumentar davant del tribunal que tot el procés judicial contra els activistes "és fonamentalment defectuós i il·legal" perquè no existeix base legal per a l'aplicació extraterritorial d'aquests delictes atès que tots dos activistes van ser detinguts en aigües internacionals.
Per Adalah, el procés no és més que una "mesura de represàlia contra líders activistes humanitaris" i han exigit l'alliberament "immediat i incondicional" de tots dos després de recordar que, segons van declarar els dos detinguts durant un interrogatori previ, van ser víctimes de "greus abusos físics que constitueixen tortura, incloent pallisses, aïllament i haver estat mantinguts amb els ulls embenats durant dies a alta mar".
Adalah subratlla que l'Estat israelià només ha presentat ara mateix "sospites de delictes" i en cap cas càrrecs formals contra els dos activistes, que viuen ara mateix sotmesos a "constant interrogatori" i a un règim d'aïllament a la presó de Shikma, també a Ashkelon, on "continuen la seva vaga de fam en protesta per la seva detenció il·legal i els maltractaments rebuts".