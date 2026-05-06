Un tribunal d'Israel rebutja l'apel·lació contra la pròrroga de la detenció d'Abukeshek

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
Un tribunal d'Israel ha rebutjat aquest dimecres l'apel·lació presentada per la defensa dels dos activistes de la Global Sumud Flotilla detinguts després de l'abordatge de la seva embarcació en aigües internacionals al Mediterrani, entre ells l'espanyol Saif Abukeshek, contra la decisió judicial adoptada dimarts de prorrogar sis dies el seu període sota custòdia.
La decisió del tribunal ha estat confirmada en unes declaracions concedides a Europa Press per Miriam Azem, coordinadora de la defensa internacional de l'organització Adalah, que s'encarrega de l'assessorament legal dels activistes de la Flotilla, accions que també ha dut a terme en altres situacions similars, després d'una vista davant un tribunal a la ciutat de Beerxeba.
Dimarts, un tribunal d'Ashkelon va acceptar la petició de les autoritats de prorrogar sis dies la detenció d'Abukeshek i l'activista brasiler Thiago Ávila, per la qual cosa continuaran sota custòdia almenys fins al diumenge 10 de maig. Adalah va anunciar immediatament després que apel·laria i va reiterar que les acusacions contra tots dos són "infundades" i que no hi ha motius legals perquè continuïn detinguts.