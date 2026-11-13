El Tribunal de Comptes ordena investigar el cas de l'àtic per indicis de malversació

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Comptes ha ordenat investigar la compra per 6,3 milions d'euros d'un àtic al carrer General Martínez Campos de Madrid per part de l'empresa pública Planifica Madrid, dependent de la Comunitat de Madrid, en apreciar indicis d'una possible malversació de fons públics.
En una resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, la consellera de Comptes acorda elevar les actuacions a la secció d'enjudiciament perquè proposi el nomenament d'un delegat instructor que investigui les presumptes irregularitats denunciades i determini si poden derivar en responsabilitat comptable.
"Els actors públics i denunciants han aportat prous elements indiciaris per considerar que l'adquisició de l'immoble en aquesta acció pública podria haver ocasionat un dany o perjudici real i efectiu en els cabals públics de la Comunitat de Madrid", recull la interlocutòria.
La consellera de Comptes considera que els fets denunciats no permeten descartar l'existència d'un possible dèficit comptable, per la qual cosa rebutja l'arxivament de les actuacions sol·licitat per la Comunitat de Madrid i la mateixa empresa pública Planifica Madrid.
L'operació investigada es remunta al 14 d'abril, quan Planifica Madrid va formalitzar l'adquisició de l'immoble, un àtic d'ús residencial situat a l'última planta d'un edifici del carrer General Martínez Campos número 35, per un import de 6,3 milions d'euros. L'habitatge compta amb una superfície aproximada de 485 metres quadrats, dels quals uns 199 corresponen a la terrassa.