El Tribunal de Comptes consulta a les parts les seves al·legacions després de l'aval del TJUE a l'amnistia

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts les seves al·legacions en el cas del presumpte desviament de fons per al referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 i l'acció exterior del procés, després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) a la llei d'amnistia.
Segons ha comunicat aquest dilluns, l'òrgan fiscalitzador ha acordat reprendre la tramitació del procediment, suspès des que va plantejar al TJUE una qüestió prejudicial en considerar que el suposat desviament de fons per al procés afecta els interessos financers comunitaris.
Va ser el juliol del 2024 quan va elevar la qüestió prejudicial i va decidir suspendre el procediment "fins a la resolució de l'incident prejudicial", descartant resoldre fins aquell moment sobre les peticions d'aplicació de l'amnistia a aquest cas.
Ara, l'òrgan concedeix a les parts deu dies perquè formulin al·legacions i "aportin la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons utilitzats per fer les despeses objecte del procediment", d'acord amb la nota de premsa feta pública.
El Tribunal de Comptes incideix que el TJUE va considerar en la sentència que el Tractat de funcionament de la UE no s'oposa a l'aplicació de la llei d'amnistia "quan els actes objecte del procediment es refereixen a fons que no provenen del pressupost de la UE ni hi estan destinats".
Afegeix que la decisió del tribunal europeu "admet les vuit qüestions plantejades" per l'òrgan espanyol, "contestant que la llei és contrària en els aspectes que analitza el dret de la UE i rebutja les al·legacions dels demandats que en qüestionaven la independència i imparcialitat".
En aquest cas obert, el Tribunal de Comptes té encausats, entre d'altres, els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, i exconsellers de la Generalitat com Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig.