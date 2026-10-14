El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Puigdemont i tots els encausats per les despeses del procés

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Comptes ha decidit aplicar la llei d'amnistia a l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, i la resta d'encausats en el cas sobre el presumpte desviament de fons de l'1-O i l'acció exterior del procés.
Així consta en una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què l'òrgan fiscalitzador assenyala que "no ha resultat acreditat" que aquestes despeses del procés es fessin amb fons públics provinents del pressupost de la Unió Europea.
Per tot plegat, declara que procedeix aplicar la mesura de gràcia i absoldre tots els encausats, alhora que ordena aixecar les mesures cautelars adoptades en la fase d'actuacions prèvies.
El Tribunal de Comptes tenia encausats Puigdemont, el també expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i exconsellers com Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig, entre d'altres.