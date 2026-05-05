Trias veu complicada la situació de Junts i recepta "deixar d'estar acomplexats"

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona de CiU, Xavier Trias, ha afirmat que la situació de Junts és complicada, en preguntar-li per l'última enquesta electoral publicada pel diari 'Ara' aquest diumenge, que deixa els de Carles Puigdemont en cinquè lloc i situa Aliança Catalana com la tercera força, i ha receptat "deixar d'estar acomplexats".
"Estem acomplexats i hem de deixar d'estar acomplexats", ha dit en una intervenció a La 2Cat aquest dimarts recollida per Europa Press, i ha afegit que Junts ha de fer autocrítica "cada dia" en una situació que considera difícil.
Ha assegurat que el lideratge és marcar polítiques i deixar clares les línies d'actuació perquè la gent ho entengui: "Un dels problemes més grossos és com ho fas tu perquè el que tu penses o el que pensa el partit arriba a la gent amb nitidesa i claredat", ha conclòs.