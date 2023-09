Trias troba extraordinària la conferència de Puigdemont sobre la investidura: "És d'estadista"

Titlla d'"imprudent" la reacció de Felipe González i veu un error l'actitud de Feijóo



BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona i exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias, ha qualificat d'extraordinària la intervenció aquest dimarts de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, en què exposava les condicions per poder obrir una negociació d'investidura: "És d'estadista, no de partit", ha destacat.

En una entrevista a Ràdio 4 aquest dimecres recollida per Europa Press, Trias ha assegurat que ara s'ha obert la porta del diàleg perquè Junts és necessari, i ha afegit que Puigdemont "fa bé acceptant el diàleg i fa bé posant unes condicions clares".

Ha sostingut que "la majoria de polítics socialistes han tingut una actitud prudent" després d'escoltar la conferència de Puigdemont, però ha criticat la de l'expresident del Govern central Felipe González.

"El més imprudent és Felipe González. Em sap greu perquè li tinc admiració. Crec que s'està equivocant, hauria de ser un dels impulsors" del diàleg, ha defensat l'exalcalde.

També ha assegurat que li fa pena l'actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Em fa pena perquè conec el senyor Feijóo i em passa que ja no el conec, està absolutament equivocat", ha apuntat.

CONSIDERA RAONABLE LA PROPOSTA DEL PNB

Trias ha qualificat de raonable la proposta del PNB de fer una convenció constitucional, però ha assenyalat que el País Basc té "una situació còmoda, són poc dependents" respecte al drama --ha dit textualment-- que Catalunya té de dependència econòmica.

El líder de Trias per Barcelona ha apostat per la unitat de l'independentisme de cara a les negociacions d'investidura, però ha matisat que "no sempre es pot perquè sempre hi ha retrets", després de criticar que al Govern celebrin que Junts s'obri a la via del diàleg.

"El diàleg que han tingut ells ha estat una presa de pèl, hi ha hagut avenços com els indults però ha estat una presa de pèl", ha assegurat Trias, que ha defensat que amb el plantejament que ha fet Puigdemont ara les negociacions hauran de ser diferents.