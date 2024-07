Trias s'acomiada de l'Ajuntament agraït: "Avui no us diré que us bombin"

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i exalcalde, Xavier Trias, s'ha acomiadat aquest divendres del ple del consistori, del qual deixa de ser regidor, i ha dit que ho fa agraït per tots els anys de trajectòria en política municipal: "Avui no us diré que us bombin".

Trias ha fet el seu discurs de comiat en acabar el ple després d'un any des que es va presentar a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, en les quals, malgrat guanyar-les, no va poder tornar a governar, ja que BComú i el PP van investir el socialista Jaume Collboni amb els seus vots.

"No té sentit la meva continuïtat. Té tota la lògica que me'n vagi. No es vol ni s'ha volgut la nostra col·laboració dins el govern. Ho he intentat de totes les maneres", ha afirmat Trias, que ha reiterat que no té la intenció de tornar a ser candidat el 2027.