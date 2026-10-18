Trias recepta a Junts ser "hàbil" i parlar amb PSOE i PP si beneficia a Catalunya

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha receptat a Junts ser "hàbil" després de les eleccions generals del 29 de novembre i parlar amb PSOE i PP si les propostes que posen sobre la taula beneficien a Catalunya.
En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que la millor opció entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és Catalunya: "Farem el que creiem que va bé a Catalunya. Escolta, que us bombin. Farem el que convingui a Catalunya. I això ho farem si tenim influència, no des de les ganes de fer acords".
"Cal fer-los? Sí, no som estúpids. Però el partit estic segur que no està disposat a segons quines coses. I per fer i recolzar segons quines coses, vostè ha de fer unes altres. Quines coses? Coses que beneficiïn a Catalunya", ha afegit.
NEGOCIACIÓ I COMPLIMENT
Ha lamentat que la majoria de compromisos adquirits per Sánchez amb Junts en aquesta legislatura no s'han complert i ha vaticinat que l'actual president del Govern espanyol no ho té fàcil perquè té "massa marrons", la qual cosa assegura que li recorda al final de l'època de l'expresident del PSOE Felipe González.
Sobre el PP, creu que és un partit amb el qual es podia col·laborar, però ha rebutjat les seves aliances amb Vox, i ha expressat la seva decepció amb Feijóo des que lidera el partit.
"Fa 5 anys hauria dit que era una gran persona. Li tenia fins i tot simpatia. Però això ja m'ha passat altres vegades, com amb Rajoy. L'únic amb el qual no m'ha passat és amb Aznar, és molt difícil", ha relatat.
NO RENUNCIAR ALS PRINCIPIS
Davant d'aquest panorama, Trias ha defensat que Junts ha de ser hàbil, no renunciar als seus principis i mantenir-se ferm en les seves posicions: "Són ells (socialistes i populars) els que han d'apropar-se, tu no", ha insistit.
"Vostès ja ens han fet totes les putades hagudes i per haver. La culpa que Trias no sigui alcalde va ser de Sirera i del PP. Oblidar, no ho oblidem. Per tant, ha de ser vostè el que ens expliqui com actuarà" i què farà amb Catalunya i per recuperar la confiança, ha subratllat.
FALTA D'EMPLENO AMB CATALUNYA
En preguntar-se-li si Junts pot tornar a confiar en Sánchez, ha assegurat que ho hauran de demostrar "i no a força de promeses que no van enlloc", posant com a exemple la falta de compliment de les inversions a Catalunya.
Després d'assegurar que seria més fàcil entendre's amb el PSOE si en l'equació no estigués Sumar, ha destacat la importància que suposa posar a una persona o una altra al capdavant d'un projecte polític.
URTASUN I COLAU
Sobre les esquerres, ha definit al ministre de Cultura i membre de la direcció dels Comuns, Ernest Urtasun, com una persona que actua correctament, mentre que creu que l'exalcaldesa de Barcelona i candidata de Front Ampli, Ada Colau, "té unes formes d'actuar altament incorrectes i és capaç de fer qualsevol cosa per treure'n profit".
"Colau és una persona que no està per obeir. És una persona vehement i que vol manar", ha assegurat Trias, que no creu que surti bé el salt de Colau a la política espanyola, la qual cosa interpreta com un pas per seguir en política i tenir un sou, malgrat admetre que és llesta i el seu nom representa una marca potent.
APLICACIÓ DE L'AMNISTIA
Sobre l'aplicació integral de la Llei d'Amnistia, creu que acabarà beneficiant al PSOE perquè, al seu judici, visibilitza un gest de "generositat".
En relació a si també pot suposar una via de diàleg o d'entesa amb els populars, Trias ha dit que dependrà d'ells: "Ara els partits espanyols poden utilitzar-ho com una cosa bona si creuen que això és una cosa de justícia i no una obra de caritat".
"El PP té un problema. Si et passes la vida dient que aquest paio és un desgraciat, un merda i un no sé què, després quan el vols reconduir et pots trobar en una situació difícil. Això ja li va passar a Aznar", ha explicat.
Encara que defensa que la política espanyola s'ha de normalitzar, ha reconegut que no és fàcil i ha deixat clar que no comptin amb ell per fer segons què quan a ell l'han intentat "enfonsar".
"A Jorge Fernández Díaz estic disposat a saludar-lo i si em demana perdó, com que soc catòlic, tindré l'obligació de perdonar-lo. Però no perquè jo vulgui perdonar-lo. L'enviaria a cremar a l'infern, però ben cremat", ha assegurat.