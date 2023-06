Trias al PSC i el PP: "L'operació Trias era una operació de pau i de buscar estabilitat"

Creu que els plantejaments de Feijóo demostren que "serà un mal president d'Espanya"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha apel·lat el PSC i el PP a entendre que "l'operació Trias era una operació de pau i de buscar estabilitat, tranquil·litat i acostaments", i que la seva idea era la de refer un espai de centre que tingués capacitat de prendre decisions i obrir vies de diàleg.

En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, ha acusat socialistes i populars "d'utilitzar de manera vergonyosa" l'acord que va tancar amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, per advertir del risc de l'independentisme.

Preguntat pel paper que podria haver tingut el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la investidura del candidat del PSC, Jaume Collboni, ha assegurat que el que ha passat i els seus plantejaments mostren que "serà un mal president d'Espanya".

"No ha entès res, no sap de què va la història i l'única cosa que farà és crear gent més excitada. Està equivocat, no té model tampoc", ha criticat Trias, que temps enrere va demanar que traslladessin a Feijóo que tenien l'obligació moral de restituir-lo.

"MENTIDES" DE COLLBONI

També ha carregat contra Collboni quan ha assegurat que ningú no es pot creure el que diu: "Ha dit de tot, i tot són mentides. No ha dit res que hagi complert. Hi ha gent que no diu mai la veritat. Diu el que li interessa per als seus interessos".

"Jo em retiraré de l'activitat pública, però Collboni no m'enganyarà mai més", ha advertit, després de confrontar l'actitud del candidat socialista amb la del candidat d'ERC, Ernest Maragall, qui ha elogiat.

Sense oposar-se al fet que hi hagi un canvi en el sistema electoral perquè es respecti la llista més votada, ha retret que no es faci i que sigui una pràctica "generalitzada".

SOBRE COLAU

Sobre la ja exalcaldessa Ada Colau, creu que ha estat la "persona útil" per fer possible el que ha passat i, a parer seu, ha aconseguit que els quadres dels comuns continuïn al consistori un cop Collboni ha anunciat que mantindrà l'estructura i els directius que hi havia.

"Colau és una persona que té unes maneres i unes formes democràtiques especials. Ha aconseguit el que volia, que probablement era la seva obligació, que la gent continuï asseguda al seu lloc, que els seus es continuïn guanyant la vida", ha subratllat.