Trias preveu querellar-se per l''Operació Catalunya': "No seré menys"

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias preveu querellar-se per l''Operació Catalunya' després de l'anunci d'aquest dilluns de l'expresident de la Generalitat Artur Mas sobre la seva intenció de querellar-se contra les persones que Mas considera que van estar implicades en aquesta presumpta operació i en l'espionatge a polítics independentistes amb el programa 'Pegasus': "No seré menys".

"Probablement ara la torni a presentar", ha dit sobre la querella en una entrevista d'aquest dimarts en La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press en preguntar-li per l'anunci de Mas, on Trias ha recordat que ja va presentar una querella en 2017 per injúries i calúmnies contra l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino, la qual, en paraules seves, va perdre.

"Ara diré una tonteria. A mi que l'Estat m'espiï no em sorprèn. No m'afecta si m'espien i no utilitzen malament la informació que tenen. Jo crec que l'Estat té el seu dret d'aconseguir informació. Ara, el que no pot utilitzar és aquesta informació, o manipular-la per enfonsar-me a mi", ha afegit.