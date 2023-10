Trias nega que l'alcaldia de Barcelona estigui en la negociació de Junts amb el PSOE: "Ni parlar-ne"

Rebutja haver condicionat que Colau sigui ministra i opina que això incomodaria Sánchez

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de TriasxBCN a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha negat que l'alcaldia de Barcelona formi part de la negociació de Junts amb el PSOE per investir el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez: "No, ni parlar-ne".

"Això no funciona així. Jo crec que tothom inventa, però això no va per aquest camí. És a dir, no té cap sentit", ha subratllat en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha sostingut que tot i que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va arribar a l'alcaldia perdent les eleccions, textualment, un cop al càrrec "fer-li un vot de censura és molt difícil".

COLLBONI I COLAU

Preguntat per la possibilitat que Collboni sigui ministre, Trias ho ha qualificat de ciència-ficció i ha argumentat que si ningú aconsegueix ser alcalde de la capital catalana, hauria d'intentar no deixar la cadira "ni de broma".

També preguntat per si Junts ha condicionat que l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, fos ministra, ha rebutjat que negociant aspectes tan importants com els que s'han de debatre per a la governabilitat d'Espanya s'acabi "discutint una cadira d'una senyora".

Ha afirmat que no li incomodaria veure Colau com a ministra, si bé ha assenyalat que a qui li incomodaria "probablement és al senyor Sánchez".