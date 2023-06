Trias: "El més lògic és que el mes de setembre-octubre me'n vagi" de l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona a l'Ajuntament de la capital catalana, Xavier Trias, ha afirmat que no es quedarà a l'oposició durant tot el mandat: "El més lògic és que el mes de setembre-octubre me'n vagi".

"El que és segur és que no em menjaré els torrons a l'Ajuntament de Barcelona. Això ja ho he dit als meus, que ni que m'ho demanin per favor, no ho faré", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista de Betevé recollida per Europa Press.

A més a més, ha assegurat que la seva formació farà una oposició més dura que la que ha fet ERC en l'últim mandat: "Que Collboni acabi amb els comuns és un engany tan gran a la població que ho hem de fer evident. Hem de fer evident les contradiccions".