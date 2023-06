Trias (Junts) després de reunir-se amb Maragall (ERC): "Seuré amb tothom, excepte amb Vox"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona i guanyador dels comicis, Xavier Trias, ha assegurat que, després de veure's amb el candidat d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, espera poder-se reunir amb més partits: "Seuré amb tothom, excepte amb Vox, que queda una mica fora dels meus objectius".

En unes declaracions als periodistes aquest dimarts en la 38a Reunió Cercle d'Economia, ha assegurat que, malgrat ser el guanyador, han de ser "conscients que hi ha una altra gent que ha obtingut bons resultats i s'ha de tenir en compte per governar i governar bé la ciutat".

"El que no té discussió és que la meva candidatura ha guanyat, i el que espero és el que deien molts: Que qui guanya és qui ha de ser l'alcalde, doncs que la gent compleixi amb les seves paraules", ha afegit.

Respecte a l'aposta d'un pacte entre el comuns, ERC i el PSC per governar l'Ajuntament, ha assenyalat que l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, "està acostumada a fer pactes tan estranys com intentar ser ella alcaldessa amb el senyor (Manuel) Valls", i ha dit textualment que espera que no es repeteixin aquestes coses.

Preguntat per si no es reunirà amb Vox, ha respost que no s'hi asseurà per governar però que espera poder tenir una bona relació amb el seu candidat, Gonzalo de Oro: "En política pots tenir discrepàncies gravíssimes però això no treu que les relacions personals siguin immillorables".