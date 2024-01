Trias sobre García-Castellón: "hauria de deixar de fer política o passar-se a la política d'una vegada"

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha afirmat que creu que el jutge Manuel García-Castellón "hauria de deixar de fer política o passar-se a la política d'una vegada".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a La 1 recollida per Europa Press, preguntat per la interlocutòria de García-Castellón en la qual veu violació de drets humans en les lesions que van patir els policies durant els aldarulls provocats per Tsunami Democràtic arran de la sentència de l'1-O.

Ha criticat que, mentre el Govern central i els partits que li donen suport estan fent "un exercici importantíssim de buscar concòrdia, buscar acords i buscar solucions de futur", hi ha gent que hi està en contra.

"I el més trist d'això és que persones que haurien de ser absolutament neutrals, que és el món del poder judicial, doncs són com aquest jutge, que prenen posicions que són polítiques", ha argumentat.

Per això, ha opinat que "la política s'ha convertit en la destrucció d'uns contra els altres", per la qual cosa ha equiparat el cas a la investidura de l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja que, a parer seu, les dues decisions van al mateix, a la destrucció dels independentistes, textualment.