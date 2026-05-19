Actualitzat 19/05/2026 13:13

Trias defensa que Martí és un "bon candidat" a Barcelona després de la renúncia de Rius

Archivo - La cúpula de Junts a Barcelona
JUNTS PER BARCELONA - Arxiu

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha defensat que el líder de Junts al consistori, Jordi Martí, és un "bon candidat" de la formació per a Barcelona després de la renúncia del portaveu del partit, Josep Rius, a ser l'alcaldable.

"És un bon candidat. N'hi pot haver de millors sempre. Escolta, que en presentin un de millor", ha manifestat aquest dimarts en una entrevista a La2 Cat i Ràdio4 recollida per Europa Press.

Tot això després que Rius argumentés dilluns que rebutjava optar a ser l'alcaldable per no "contribuir a una confrontació" amb Martí, ja que s'haurien de celebrar primàries per elegir el candidat.

Segons Trias, pot estar d'acord en la importància que no hi hagi confrontació i sí generositat, a més d'afegir que "no és cert que no sigui una renovació".

"Si és el que es presenta al final, ningú podrà dir que no ha estat un exemple d'arribar a dalt a còpia d'un esforç titànic", ha assegurat sobre el líder municipal de Junts.

