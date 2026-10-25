Trias creu que Puigdemont no concorrerà a altres eleccions i veu a Junts "en renovació"

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias creu que l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, no es presentarà a unes noves eleccions quan torni de Brussel·les, i ha assenyalat que el partit està "en renovació".
"Jo crec que no es presentarà a unes eleccions, però ell haurà de prendre una decisió que no és fàcil, que ajudi a la governabilitat" i que visibilitzi el maltractament i la persecució que, al seu judici, ha patit Catalunya, motiu pel qual creu que els responsables de tot això han de demanar perdó, ha dit en una entrevista d'Europa Press.
Després que Puigdemont ja hagi descartat exercir de líder de l'oposició en el Parlament, s'ha mostrat convençut que, una vegada torni, farà el que decideixi: "Ell estarà al capdavant d'un partit, i estic completament d'acord en què ho segueixi presidint i després ha de decidir què vol fer en política".
"Crec que és un partit que està en renovació", ha sostingut Trias, que veu figures molt bones, començant pel candidat del partit a Barcelona, Jordi Martí, i altres representants de la capital catalana; el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, i la diputada al Congrés Pilar Calvo.
Segons Trias, entre tots els que integren Junts han de construir el partit, conservant la seva essència com a partit nacionalista que està a favor de la independència, que juga en favor de Catalunya i augura que ho tornaran a fer de forma diferent.
"Ara ha d'haver-hi una gent que condueixi com ho fem diferent. Perquè la filosofia és la mateixa. El que canvia és la manera de fer-ho", ha opinat.
"NO SOBRA NINGÚ"
En preguntar-se-li si s'ha de renovar l'adreça del partit per enfocar aquesta nova etapa, ha apuntat que han de decidir-ho en Junts però que "no sobra ningú", segons ell.
També comparteix que Puigdemont pugui tornar de Brussel·les després de les eleccions generals del 29 de novembre perquè "no pot ser que es converteixi en una eina de picabaralla" quan, al seu judici, és un acte de justícia que pugui tornar.
Una vegada estigui a Catalunya, Trias ha defensat que el Govern li ha de fer "un reconeixement de justícia a un president que va haver de fugir i que torna", i davant d'això creu que hauran de posar-li imaginació.
"Això passa amb un president de la Generalitat que estava d'acord amb que el posessin a la presó. És un cas bastant insòlit", ha recalcat, en referència al president del Govern, Salvador Illa, per la qual cosa ha demanat a tothom estar a l'altura.
REUNIFICACIÓ DE L'ESPAI
Després de definir-se com un convergent total que no hagués fet desaparèixer el partit, s'ha mostrat orgullós del camí que han recorregut fins ara i ha demanat no ser despectiu amb el que va significar l'extinta Convergència: "Ara el nostre treball és aconseguir que l'ambient que havíem creat es torni a crear".
Encara que no creu que Junts s'hagi allunyat de l'ideari convergent, veu positiu que s'estigui intentant reunificar l'espai després dels acords aconseguits amb Demòcrates, Convergents i el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), i apunta que s'equivocarien si no els acollissin.
ALIANÇA CATALANA
En relació a Aliança Catalana (AC), ha admès que li desconcerta que una part de Catalunya avali el que proposen quan, al seu judici, no se sap què volen fer, i per això és partidari d'aixecar el cordó sanitari i parlar amb ells.
"El contingut em genera grans interrogants. Reconeixent que ella (Sílvia Orriols) és una persona líder i amb una capacitat d'explicar-se molt bona. Tinc ganes de veure si això es posa al servei del país o d'una persona", ha exposat.
També creu que han de tenir les portes obertes a parlar i pactar amb AC sempre que això no comporti que el partit abandoni les seves conviccions: "Hem de tenir una relació normal, la qual cosa no significa que cedim en els nostres plantejaments".
Malgrat tot, veu bàsic que Junts no es posi nerviós davant de l'ascens d'AC en les enquestes, i els ha receptat que es limitin a explicar què són i què fan per demostrar a la gent que són "necessaris".
JORDI MARTÍ
Faltant 7 mesos per a les eleccions municipals, no ha dubtat sobre que Jordi Martí serà el candidat de Junts a Barcelona i assegura que el partit ara li està donant "tot el suport".
Convençut que traurà un bon resultat i amb possibilitats de competir a la franja alta amb l'actual alcalde, Jaume Collboni, ha admès que no ho té fàcil i que ell participarà en tots els actes als quals li demani, a més de tancar la llista de Martí.