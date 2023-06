Trias afirma que Jorge Fernández Díaz "és un pocavergonya que hauria de ser a la presó"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat aquest dilluns que l'exministre del PP Jorge Fernández Díaz "és un pocavergonya que hauria de ser a la presó", en responsabilitzar-lo de les informacions anys enrere que tenia un suposat compte bancari amb 12,9 milions a Suïssa, cosa que es va demostrar que era mentida.

"No hi és perquè en aquest país hi ha un contuberni que evita aquestes coses. Creia que amb la meva actitud aconseguiria que tot fos més tranquil. No aconseguiran que em torni extremista, però me'n fan venir ganes", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Fernández Díaz ha dit en un article a 'La Razón' que el PP va facilitar l'alcaldia de Barcelona al candidat del PSC, Jaume Collboni, per evitar que l'independentisme governés a la capital catalana davant un eventual govern del PP i Vox després de les generals.

Trias, que es defineix com un nacionalista català tranquil, ha demanat a socialistes i populars que aclareixin com ha d'encaixar Catalunya dins l'Estat: "El que no pot ser és que l'encaix sigui a través de la humiliació i d'una situació inadmissible".

Després d'assegurar que el van votar simpatitzants del PP, creu que el problema és que dins aquest partit actuen "amb intenció d'extermini".

"VOLUNTAT D'EXTERMINI"

"El que diu Jorge Fernández Díaz és una voluntat d'extermini. I ho fan per Déu, per la pàtria i el Rei en el cas de Jorge Fernández Díaz i el PP. En el cas dels socialistes, es fa per raons diferents però també equivocades", ha retret.

Segons Trias, en el socialisme hi ha "cert guerrisme i un conjunt de gent encara ancorada en la situació del cop d'estat del 23F".