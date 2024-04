Trias adverteix Illa que hi haurà conseqüències si evita un govern de Junts

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha advertit el primer secretari i candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, que hi haurà conseqüències si "manipula i fa les combinacions necessàries per ser president" i així evitar un govern de Junts després del 12M.

En una entrevista d'aquest dilluns a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha afirmat que "creure's que això no té conseqüències és viure com Alícia al país de les meravelles", arran de les declaracions aquest diumenge del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, en les quals va avisar que si Illa fa un Collboni --textualment--, ja sap quines són les conseqüències per al Govern.

"Han d'entendre que no som ximples i que les coses no poden ser així. I jo crec que ara tenim una situació nova, que és molt important, que és el lideratge del senyor Carles Puigdemont", el qual veu insubornable a l'hora d'arribar a pactes, ha defensat Trias.