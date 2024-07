Trias adverteix a ERC del pacte amb el PSC: "Vigileu perquè us enganyarà"

Assenyala que el líder del PSC i Collboni "fan i pensen bastant el mateix"



BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha advertit a ERC del possible pacte per investir al líder del PSC, Salvador Illa, com a president del Govern de la Generalitat: "Vigileu perquè us enganyarà".

Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que Illa és un senyor que té molt bones paraules, perquè és un senyor molt educat, igual que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "però t'enganyen; et diuen una cosa i després passa una altra".

Trias ha insistit, textualment, que Collboni i Illa fan i pensen bastant el mateix i ha dit que són d'aquests que fan les coses sense que es noti massa, i que "hi ha vegades que prefereixes a algú una mica més brut", com l'ex-president d'ERC en el consistori, Ernest Maragall.

Ha dit que a ell ja ho han enganyat moltes vegades i que "està de tornada en moltes d'aquestes coses", mentre que, en ser preguntat per la possibilitat d'altres eleccions, ha considerat, textualment, que, per a ell, és millor.

"No volen que manem, volen que siguem submissos, ens volen dependents", ha assenyalat Trias, qui ha aclarit que és necessari pactar, però des de les conviccions, la seguretat i sabent amb qui.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Trias, que es va acomiadar aquest divendres en el ple de l'Ajuntament de Barcelona, del qual ha deixat de ser regidor, ha assegurat que seguirà militant en la formació i treballant en l'àmbit de la sanitat: "És una vergonya el tracte econòmic que rep la sanitat des de fa molts anys".

Ha descartat assumir algun altre càrrec polític: "El que haig de fer és deixar pas a la gent que està al meu costat".