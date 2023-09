Trias sobre el 23F: "Jo crec que els socialistes hi estaven darrere"

"Es va acabar el 23F, es va canviar el govern i què és el primer que va fer el PSOE? La Loapa"



L'exalcalde de Barcelona i líder de TriasxBCN a l'Ajuntament, Xavier Trias (Junts), ha dit aquest dilluns que el PSOE va estar "darrere" el cop d'estat del 23 de febrer del 1981 per frenar el desenvolupament autonòmic.

"Jo crec que els socialistes estaven darrere" del 23F, ha respost en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, preguntat per si considera que el Rei estava darrere el cop d'estat.

Sobre si creu que els socialistes ho van fer per frenar el desenvolupament autonòmic, ha dit: "Què va passar? Es va acabar el 23F, es va canviar el govern i què és el primer que va fer el PSOE? La Loapa", en referència a la llei orgànica d'harmonització del procés autonòmic.

"Hi va haver un cop d'estat el 23F. Ningú no es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Potser encara hi ha alguns innocents que s'ho creuen", ha dit.

Respecte a si ho sabia l'aleshores líder del PSOE i després president del Govern central, Felipe González, ha contestat que ho desconeix.

No obstant això ha dit que, en un esmorzar que van compartir González i Trias amb l'aleshores president de la Generalitat Jordi Pujol i l'empresari Pere Duran Farell, González va mostrar una bona actitud en relació amb la normalització lingüística: "Sempre, en totes les coses, hi ha clarobscurs".

Xavier Trias ha donat per fet que criticaran les seves declaracions i les atribuiran al fet de ser gran.

GONZÁLEZ I JÁUREGUI

"El no reconeixement dels territoris que hi ha a nivell de península Ibèrica és un error. És trist sentir algunes declaracions. Em fa pena Felipe González, Ramón Jáuregui i gent que ha estat important", ha subratllat Trias, que creu que no es va trobar una solució satisfactòria durant la transició quant a l'encaix territorial.

És partidari de donar suport a la investidura de Pedro Sánchez "però no a qualsevol preu" i l'ha instat a aclarir què vol fer amb Catalunya, després de destacar que la pilota és a la teulada dels socialistes i que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va deixar clara la seva posició.

"El problema de fons és que no hi ha un reconeixement de Catalunya com a nació, i han de decidir si es fa aquest reconeixement o no", ha opinat Trias, per minimitzar que la vicepresidenta del Govern central en funcions, Yolanda Díaz (Sumar), defensés que una possible llei d'amnistia ha de comportar la renúncia a la unilateralitat.

CATALÀ

També ha celebrat la inclusió de les llengües cooficials al Congrés i ha defensat que, a partir d'ara, han de fer les intervencions en català a la cambra baixa.

"Si les pots fer en català, les hem de fer en català", ha sostingut Trias, que creu que han de lluitar perquè també es pugui fer servir la llengua a Europa.