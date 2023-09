Trias sobre el 23F: "Exactament això no ho volien els socialistes"

Assegura que a Barcelona mantindran "la cordialitat" després que Viondi hagi tocat la cara a Almeida



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de TriasxBCN a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha assegurat que els socialistes no volien "exactament" el cop d'estat de 23 de febrer de 1981, després d'acusar-los d'estar --textualment-- darrere el mateix.

"Exactament això no ho volien els socialistes, però és veritat que van estar parlant de com tirar al senyor Suárez i per a que el senyor Armada, o qui fos, agafés el comandament durant sis mesos perquè hi haguessin eleccions", ha sostingut en una entrevista en el 3/24 d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Ha reiterat que "hi havia molta gent que no volia segons quins canvis al país" i que el model territorial autonòmic els horroritzava, en les seves paraules.

Sobre si una amnistia hauria d'incloure l'expresidenta del Parlament Laura Borràs, Trias ha diferenciat aquesta mesura d'un indult i ha insistit en que se li concedeixi el segon.

En aquesta línia, ha situat el cas de l'expresidenta al límit, en considerar que si no fos una persona independentista "no hauria acabat com ha acabat".

Ha definit l'amnistia com una reparació i ha considerat que "no ha d'afectar a gent que no està represaliada o a gent que ha fet altres alteracions o que ha fet situacions estranyes".

Trias ha instat a negociar la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, amb una discreció absoluta: "Siguem intel·ligents tots, responsables tots, generosos tots, però tenint clar tots què és el que seria bo i el que no ho és".

TROBADA AMB COLLBONI

El líder de TriasxBCN ha explicat que aquest dijous ha mantingut "una conversa cordial des d'un desacord cordialíssim" amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha convingut que en "moltes coses" coincideixen, però li ha advertit que si forma govern municipal amb els comuns exercirà una oposició dura i constructiva.

Ha titllat de molt impresentable que el regidor socialista de l'Ajuntament de Madrid, Daniel Viondi, hagi tocat la cara a l'alcalde, José Luís Martínez-Almeida, durant un ple i ha assegurat: "S'ha perdut una cosa que crec que que a l'Ajuntament mantindrem, que és la coordialitat".