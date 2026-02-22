Tres startups catalanes capten 7,4 milions d'euros del fons europeu EIC Accelerator

UniSCool, Oxolife i Mitiga Solutions són les empreses seleccionades
BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Tres startups catalanes han captat 7,4 milions d'euros del fons europeu EIC Accelerator, un finançament que el Govern ha considerat com un impuls "clau" per a la innovació catalana.
El Govern ha explicat en un comunicat aquest diumenge que UniSCool, Oxolife i Mitiga Solutions figuren entre les 61 companyies seleccionades per la Comissió Europea en la segona convocatòria de 2025 del programa.
Les tres empreses han comptat amb el suport d'ACCIÓ (Departament d'Empresa i Treball) per preparar les seves sol·licituds i accedir a la convocatòria, segons ha detallat l'Executiu.
PROJECTES SELECCIONATS
UniSCool rebrà 2,5 milions d'euros i podrà optar a altres 2,5 milions de coinversió de l'EIC Fund per desenvolupar el seu sistema de refrigeració líquida per a centres de dades i la cofundadora de l'empresa, Montse Vilarrubí, ha afirmat que el suport "representa un impuls molt rellevant".
Oxolife obtindrà 2,5 milions d'euros i podria sumar fins a 10 milions de coinversió per avançar en el seu comprimit oral no hormonal que millora la implantació embrionària en fecundació in vitro, on la seva CEO, Agnès Arbat, ha assenyalat que l'ajuda els permetrà "arribar a la següent etapa".
Mitiga Solutions rebrà 2,4 milions d'euros i podrà accedir a fins a 6 milions de coinversió per escalar la seva plataforma d'intel·ligència climàtica per al sector energètic i el seu CEO, Alejandro Martí, ha assegurat que l'ajuda "representa un impuls decisiu".
MÉS FINANÇAMENT I CONTEXT EUROPEU
L'EIC Accelerator ofereix subvencions de fins a 2,5 milions d'euros i coinversiones d'entre 500.000 i 10 milions després d'un procés de selecció en diverses fases que culmina amb una presentació davant d'un jurat a Brussel·les.
En aquesta última ronda s'han finançat 61 companyies de 17 països amb un pressupost superior a 450 milions d'euros, un 28% d'elles liderades per dones, entre les quals figuren dues de les tres catalanes seleccionades.