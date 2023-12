Tres projectes del Healthcare Vallès de Cecot, seleccionats per al 4YFN

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

Els projectes Imporfit.IA, Regemed i Sentir de la preacceleradora Healthcare Vallès de Cecot han estat seleccionats per participar en el 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress (MWC) 2024, del 26 al 29 de febrer del 2024 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Els projectes han estat seleccionats en el Demo Day del programa de preacceleració Primer, que s'ha fet aquest divendres, ha explicat Cecot en un comunicat.

Els projectes emprenedors s'han triat a partir de criteris de viabilitat, innovació i potencialitat d'impacte.