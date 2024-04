Tres premis Nobel de la Pau i impulsen un manifest de suport a Wagensberg

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

Tres premis Nobel de la Pau, un ex-director general de la Unesco i desenes de personalitats i organitzacions de drets humans i de la pau han impulsat un manifest de suport al diputat d'ERC Ruben Wagensberg, resident a Suïssa des del gener per la seva implicació en la investigació de l'Audiència Nacional a Tsunami Democràtic.

En un comunicat del partit i d'una de les entitats del manifest Casa Nostra Casa Vostra, expliquen que els signants rebutgen l'acusació per terrorisme en la causa Tsunami Democràtic i alerten que aquesta acusació s'està fent servir "cada vegada més, arreu del món, per desactivar i desacreditar dissidents polítics i moviments socials".

Els tres premis Nobel de la Pau que han signat el text són Jody Williams (1997), Alfonso Pérez Esquivel (1980) i Najet Zammouri (2015), i inclou altres noms destacats com el de Juan Carr, nominat al premi Nobel de la Pau set vegades per la Unesco, el de l'ex-director general de la Unesco (1987-1999) Federico Mayor Zaragoza i el de l'exportaveu de l'Unicef a l'Afganistan Feridoon Aryan.

També l'han avalat acadèmics com John Paul Lederach (EUA), el Dr. Thomas Schmidinger (Àustria) i Harsha Walia (Canadà), que remarquen la "trajectòria pacifista" de Wagensberg en el camp dels drets humans i de les migracions, i que això és contrari a l'acusació de terrorisme.

Entre els signants també hi ha víctimes del terrorisme d'Estat Islàmic que veuen amb preocupació com es "banalitza" el terrorisme a més de centres, organitzacions i entitats per la pau i els drets humans.

Més enllà d'aquest manifest, diverses organitzacions com Amnistia Internacional, l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), l'European Civic Forum i International Institute for Nonviolent Action, entre d'altres, van publicar al febrer una declaració conjunta per demanar als tribunals que abandonin l'acusació.