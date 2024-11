Tres mossos condemnats per robar i vendre marihuana decomissada

Els condemnats són un cap i dos agents de Santa Coloma de Farners (Girona)

GIRONA, 13 (EUROPA PRESS)

La secció 3 de l'Audiència Provincial de Girona ha condemnat tres mossos de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners (Girona) a penes de fins a 10 anys i 9 mesos per robar marihuana procedent d'operacions policials i reintroduir-la al mercat negre.

En la sentència, consultada per Europa Press, el tribunal castiga un cap amb la pena més elevada, 10 anys i 9 mesos de presó, per delictes contra la salut pública que no causen dany a la salut agreujada per ser funcionari públic i haver actuat en l'exercici del seu càrrec; per un delicte de furt amb l'agreujant de prevaler-se del caràcter públic, per un delicte pertinença a grup criminal i per falsedat documental.

També el condemna a una multa de 14.245 euros i a la inhabilitació per exercir com a policia durant el temps de la condemna.

CONDEMNATS DOS AGENTS MÉS

Als dos altres agents del cos policial el tribunal els ha condemnat a 10 anys, un mes i un dia, a més de 17.582 euros de multa i a 9 anys, 9 mesos i 16 dies, a banda d'una multa de 14.245 euros respectivament.

Els considera autors de delictes contra la salut pública amb l'agreujant de ser funcionaris públics i haver obrat en l'exercici del seu càrrec, culpables de delictes de pertinença a grup criminal i de cooperadors necessaris d'un delicte continuat de furt i, en el cas del primer, per descobriment i revelació de secrets, mentre que el segon el condemna per falsedat de document públic.

En tots dos casos, la sentència inclou la inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, en concret per exercir com a policia, en els Mossos d'Esquadra o qualsevol altre cos, durant el temps de la condemna.

Respecte al matrimoni que presumptament s'encarregava de distribuir la droga, el tribunal ha condemnat l'home a 2 anys i 3 mesos de presó i una multa de 10.989 euros per un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal mentre que a ella l'ha absolt.