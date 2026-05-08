Una trentena de vaixells de la Flotilla salpen rumb a Turquia per a una "parada tècnica"

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Una trentena d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla han salpat aquest divendres des de Creta (Grècia) rumb a Marmaris (Turquia), on faran una "parada tècnica".
En un comunicat, l'organització assegura que "aquesta sortida no és un simple tràmit logístic, sinó una declaració rotunda de perseverança", després de la intervenció d'Israel de diversos vaixells de la Flotilla i la captura d'activistes en aigües internacionals el passat 30 d'abril.
Fruit d'aquesta intervenció, Israel va portar a les costes gregues tots els activistes que havien capturat en aigües internacionals excepte dos: l'espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila, que van ser traslladats a una presó d'Israel i estan en vaga de fam.
"Malgrat el segrest il·legal dels nostres companys, la guerra psicològica de l'ocupació, la constant presència de vigilància militar i les agressions viscudes, la flota es manté intacta i l'objectiu continua sent el mateix: acompanyar el poble palestí en la seva lluita per la llibertat i els drets més fonamentals", han subratllat.
El vaixell Artic Sunrise de l'ONG Greenpeace ha abandonat la missió per afegir-se a la seva pròxima campanya internacional, i la Flotilla segueix el rumb cap a Turquia on, el 10 i 11 de maig es reuniran representants de més de 50 països per a "un simposi jurídic i una assemblea general", en la qual ultimaran els plans estratègics de la missió.