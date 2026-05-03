El Tren Granota de FGC estrena temporada amb 6 circulacions entre maig i desembre

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
El Tren Granota de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estrena temporada aquest diumenge amb el seu recorregut habitual entre Les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell (Barcelona), amb 6 circulacions previstes els primers diumenges de cada mes entre maig i desembre, exceptuant els mesos de juliol i agost.
Aquest tren "emblemàtic" de la història del ferrocarril a Catalunya permet a la ciutadania reviure l'experiència de viatjar en aquest tipus de tren i serveix per posar en valor el patrimoni de FGC, informa en un comunicat aquest diumenge.
Les persones usuàries que vulguin utilitzar el tren poden fer-ho amb un bitllet integrat o un bitllet propi de FGC, amb una tarifa que varia en funció de les estacions d'origen i destinació del trajecte.
Al llarg del recorregut per les comarques del Barcelonès i el Vallès Occidental destaquen diverses estacions d'estil modernista, com Les Planes i Sant Quirze del Vallès.
El Tren Granota va estar en servei entre 1944 i 1996 i va ser construït per tal de modernitzar els vehicles que cobrien el servei de les prolongacions suburbanes de Sarrià fins a Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell (Barcelona).