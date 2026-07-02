El Tren dels Llacs panoràmic de Lleida començarà la temporada el 4 de juliol

LLEIDA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tren dels Llacs panoràmic, la línia ferroviària turística d'FGC entre Lleida i la Pobla de Segur (Lleida), començarà la temporada d'estiu aquest dissabte 4 de juliol, segons informa FGC en un comunicat aquest dijous.
Durant aquesta temporada, el tren panoràmic efectuarà 6 circulacions els dissabtes des del 4 de juliol i fins al 8 d'agost, i els bitllets es poden comprar de manera anticipada a través del web de turistren.cat.
El recorregut del tren és d'un total de 89 quilòmetres, en els quals travessa 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts, a través de la històrica línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur, i compta amb un servei de guia a bord per explicar-ne la història i recorregut.