El Tren dels Llacs de Lleida tanca la seva 17 temporada amb 6.692 passatgers, un 9% més

LLEIDA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tren dels Llacs, la línia ferroviària turística de FGC entre Lleida i la Pobla de Segur (Lleida), ha tancat aquest dissabte la seva 17 temporada amb 6.692 passatgers des del 26 d'abril (un 9% més que la temporada anterior) i un 98,41% d'ocupació en totes les circulacions.
Durant 7 mesos ha fet 27 circulacions, de les quals 23 corresponen al Tren dels Llacs Històric amb locomotores i cotxes d'època, i 4 al Tren dels Llacs Panoràmic, que opera durant juliol i agost, informa FGC en un comunicat.
L'itinerari, que travessa 40 túnels, 75 ponts i 4 grans llacs, ha incorporat aquesta temporada un guia turístic a bord per explicar la història i recorregut.