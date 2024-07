Treball es reuneix aquest dilluns amb els agents socials per la reducció de jornada i farà una nova proposta a CEOE

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Treball i Economia Social es reunirà aquest dilluns, 8 de juliol, amb els agents socials per continuar negociant la reducció de la jornada laboral enmig de declaracions i acusacions entre les patronals CEOE i Cepyme i el Departament que dirigeix Yolanda Díaz.

Malgrat que les organitzacions empresarials no van presentar cap proposta escrita en la reunió del passat 1 de juliol, com els havia reclamat Treball, la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha anunciat que el Govern espanyol portarà aquest dilluns a la taula de negociació una nova proposta, adreçada fonamentalment a CEOE, amb la finalitat d'atreure-la cap a a l'acord.

"Farem nosaltres el que no fan ells, i veurem quina és la seva vocació negociadora", va subratllar Díaz en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de dimarts passat.

La ministra va explicar que es farà aquesta proposta perquè els empresaris vegin que la vocació del Ministeri de Treball no és només dialogar, sinó arribar a un acord. "I estem convençuts que en aquesta matèria també es pot fer", va indicar Díaz.

La ministra no ha volgut avançar el contingut d'aquesta proposta per "respecte" a la taula de negociació, però ha deixat clar en diverses ocasions que el Govern central no portarà a terme una reducció de jornada "fake" i que no s'aixecarà de la taula fins que no hi hagi acord.

"Si la proposta que fa el senyor Garamendi --president de CEOE-- és que accepten reduir 37 hores i mitja a canvi d'ampliar les hores extraordinàries a 150 hores, ja els dic jo que això és una jornada reduïda 'fake'. I no serà així. El Govern d'Espanya o la farem", ha advertit.

Díaz s'ha mostrat crítica aquests dies per la "vaga de braços caiguts" de la patronal en aquesta negociació, ja que "és la primera vegada que parla molt en els mitjans de comunicació i està callada en les taules de diàleg", sense que hagi presentat cap proposta per escrit.

També els sindicats CCOO i UGT han retret a les organitzacions empresarials la seva actitud en aquesta negociació, donant a entendre, a més, que així persegueixen una "estratègia dilatòria" en una de les qüestions estrella del Govern central per a aquesta legislatura: rebaixar la jornada laboral setmanal a 37,5 hores el 2025, amb un graó previ de 38,5 hores el 2024.

"TESIS COMUNISTES"

I enmig de totes aquestes declaracions dels uns i els altres dimecres passat es va donar a conèixer un manifest a favor de la llibertat d'empresa elaborat per Cepyme, amb fortes crítiques a l'"intervencionisme i fustigació" del Govern central i a la seva política "persecutoria i incriminatòria" cap a a les empreses.

"La reducció de la jornada és només l'últim exemple de com l'Executiu central actua de manera unilateral, sense avaluar les seves mesures i perjudicant l'empresa. El cert és que s'està demostrant que hi ha poc espai per a l'empresa privada davant un govern que adopta tesis comunistes. Negociar en aquestes condicions resulta molt difícil, de vegades fins i tot ens sembla estèril, però cal continuar negociant", va apuntar el dirigent de Cepyme, Gerardo Cuerva, durant la presentació del manifest.

Per la seva banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha acusat aquests dies el Ministeri encapçalat per Yolanda Díaz d'anar amb el resultat de la negociació sobre la reducció de jornada ja tancat i establir un "monòleg" en lloc d'un diàleg social.

Així mateix, assegura que els empresaris han fet "moltíssimes propostes" en relació amb la reducció de la jornada laboral, però que el Govern central "no n'accepta cap". "Hem plantejat de tot i no ens han escoltat en res", ha criticat el dirigent empresarial.

L'AUGMENT DE LES HORES EXTRA, PUNT DE FRICCIÓ

La reducció de la jornada laboral s'estava negociant en dues taules: una de tripartida entre el Ministeri de Treball i agents socials i una altra de bipartida, només amb patronal i sindicats, fins fa poques setmanes, quan el Ministeri de Treball va agafar les regnes de la negociació davant la falta d'avanços entre sindicats i patronal.

El principal punt de fricció que ha impedit a la taula bipartita avançar, segons CCOO, ha estat la intenció de la patronal de compensar la reducció del temps de treball a través de l'increment de les 'hores extra', que actualment es troben en un màxim de 80 hores l'any.

Treball ja ha dit que tampoc no contempla compensar amb hores extraordinàries la reducció de la jornada, però, igual que els sindicats, s'ha obert a negociar elements "col·laterals" sempre que prèviament s'accepti la reducció de la jornada a 37,5 hores setmanals.

Aquests elements podrien ser la distribució del temps de treball, l'entrada en vigor de les diferents reduccions de jornada, quins sistemes de control horari es poden implementar o quin tractament donar a determinats sectors.

"La reducció de jornada que plantegem pot ser absorbida, en termes anuals, per qualsevol sector d'activitat. Però tot i així estem disposats a escoltar els empresaris dilluns perquè ens diguin quins sectors creuen ells que poden tenir un tractament diferent en matèria de reducció de jornada", va explicar recentment el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, que tornarà a presidir la taula de negociació d'aquest dilluns.