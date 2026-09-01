Treball obre un expedient sancionador a Glovo per mantenir el servei en una onada de calor

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador a Glovo i els seus subcontractes per mantenir l'activitat dels seus 'riders' durant una alerta vermella per calor a Barcelona aquest estiu.
Segons han confirmat fonts sindicals a Europa Press i ha avançat 'El Periódico', els fets denunciats per CGT davant d'Inspecció de Treball van ocórrer el 8 de juliol, dia en el qual es va arribar a aconseguir una temperatura de 40 graus, i malgrat la qual cosa la companyia va mantenir als 'riders' circulant.
Aquest fet, explica la resolució de l'organisme, va en contra tant del propi protocol de climatologia adversa de Glovo com de les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.
CGT va presentar llavors una denúncia davant d'Inspecció de Treball, ara resolta amb una proposta de sanció, que pot variar entre un import de 2.451 euros, en el seu grau mínim, i 49.180 euros en el seu grau màxim, a determinar per l'organisme.
Glovo, per la seva banda, afirma no haver rebut encara aquesta resolució de l'entitat del Departament de Treball, i està a l'espera de poder analitzar-la.