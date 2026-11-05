Treball millora la proposta dels experts i planteja pujar l'SMI un 5,3% en 2027, fins als 1.286 euros

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Treball i Economia Social ha elaborat un esborrador de reial decret en el qual fixa una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per 2027 del 5,3%, fins als 1.286 euros al mes en 14 pagues (42,87 euros al dia) o un total de 18.004 euros anuals.
Així consta en el text que Treball ha portat a audiència i participació pública i que situa l'alça de l'SMI per sobre del 4,9% suggerit per la comissió d'experts que assessora al Govern en aquest matèria. A més, aquest percentatge del 5,3% és inferior al 7% que demanden CCOO i UGT.
El Ministeri de Yolanda Díaz dóna de termini fins al 16 de novembre per presentar al·legacions a aquest esborrador de Reial decret. La intenció del Govern central és intentar aprovar la pujada de l'SMI abans de les eleccions generals del 29 de novembre.
Segons l'esborrador, la pujada del 5,3% pren com base l'informe emès aquesta setmana per la comissió d'experts.
La memòria exposa que aquest increment de l'SMI atén al dret a una remuneració equitativa i suficient i dóna continuïtat a l'objectiu que aquesta renda mínima abast el 60% del salari intermig, en línia amb la Carta Social Europea i les resolucions del Comitè Europeu de Drets Socials.
En matèria de compensació i absorció, el projecte contempla que la revisió salarial no afectarà a aquells sous professionals que, en conjunt i en còmput anual, ja superin els 18.004 euros mínims prevists.