Treball fa una última proposta per desbloquejar els permisos retribuïts aquest dimarts al Consell de Ministres

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Treball i Economia Social ha intensificat en les últimes hores les negociacions amb el PSOE i ha fet una última proposta per desbloquejar els permisos retribuïts de cures al Consell de Ministres del pròxim dimarts 29 de juliol.

Així ho asseguren fonts de Sumar a Europa Press que assenyalen que el Ministeri de Treball i Economia Social ha traslladat una "última proposta" al Ministeri d'Hisenda que suposi "arribar a un acord satisfactori". "Les famílies ens esperen i no podem fallar-los", remarquen.

Dilluns passat, 21 de juliol, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, exigia al PSOE aprovar els permisos retribuïts per cures al pròxim Consell de Ministres. L'acord de govern de coalició --signat l'octubre del 2023 per PSOE i Sumar-- inclou estendre el permís de paternitat i maternitat fins a les vint setmanes, incorporant més flexibilitat amb la feina a temps parcial des de la setmana setze i avançar en la implantació de permisos retribuïts per a les cures d'acord amb la Directiva 2019/1158 del Parlament Europeu, amb l'objectiu de remunerar almenys quatre setmanes per fill/a del recentment creat permís parental de cures, a partir d'agost del 2024.

A més, es recull el compromís de donar suport a les famílies monoparentals, compostes majoritàriament per dones. Per això, es desenvoluparan mesures de suport per reduir la feminització de la pobresa, així com per equiparar en drets aquestes famílies, especialment en l'àmbit de les cures.