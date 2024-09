Treball i agents socials reprenen dimarts la negociació per retallar la jornada setmanal a 37,5 hores

CEOE ja ha mostrat els seus dubtes davant l'última proposta del Ministeri i CCOO i UGT sortiran al carrer per pressionar a favor de les 37,5 hores

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Treball reprendrà dimarts que ve, 24 de setembre, les negociacions amb CCOO, UGT, CEOE i Cepyme per rebaixar la jornada laboral setmanal des de les 40 hores actuals a 37,5 hores, segons van indicar a Europa Press fonts dels negociadors.

Aquesta trobada estava prevista que tingués lloc el passat 19 de setembre, però un viatge a Barcelona de dos dies del secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, per acompanyar la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va motivar que la convocatòria de la taula s'ajornés al dia 24.

En aquest viatge, Díaz es va reunir amb el president de la patronal catalana Foment, Josep Sánchez-Llibre, amb Pimec i amb altres representants del sector empresarial català, als quals va exposar que el pla del Govern de coalició per reduir la jornada laboral permetrà guanyar productivitat.

L'última reunió dels negociadors va tenir lloc el passat 9 de setembre, quan Treball va portar a la taula de diàleg social una nova proposta per ajudar les petites i mitjanes empreses (pimes) a aplicar la rebaixa de jornada quan entri en vigor.

En concret, el secretari d'Estat de Treball, que és qui està liderant les negociacions en aquesta taula de diàleg social, va proposar a CCOO, UGT, CEOE i Cepyme un pla d'acompanyament a pimes, denominat 'Pime 375', que inclou bonificacions per a les noves ocupacions indefinides que es generin com a conseqüència de la reducció de jornada.

Aquestes bonificacions anirien adreçades a aquells contractes de treball que efectuïn les pimes per completar el temps que deixen lliure les plantilles quan la jornada es redueix.

Així, "la reducció de jornada no només serà un element que ens permeti incrementar la productivitat, el benestar de treballadors i empresaris, sinó que també permetrà crear ocupació", va assegurar Pérez Rey després de l'última reunió.

L'objectiu d'aquest pla, segons Treball, és aconseguir que la reducció de jornada fins a les 37,5 hores setmanals arribi a totes les pimes i no només a alguns sectors "privilegiats", com la banca o les telecos, ja que és en les pimes on es concentra la major part de l'ocupació a Espanya, amb un 90% del teixit empresarial.

"Tenim gairebé un milió i mig d'empreses que tenen menys de deu treballadors i que donen ocupació a gairebé tres milions i mig de treballadors. Volem que aquestes petites empreses s'incorporin a la reducció de jornada i que, per tant, els seus treballadors tinguin dret a treballar menys i mantenir el salari", va destacar sobre aquest assumpte Pérez Rey.

El pla proposat, sobre el qual s'han de pronunciar sindicats i patronal, inclou formació especialitzada a les empreses per ajudar-los a completar aquest trànsit cap a les 37,5 hores setmanals i perquè puguin executar correctament el nou registre horari que vol impulsar Treball.

"Els centres d'orientació i ocupació que han estat finançats gràcies al desplegament dels fons europeus, assessoraran, acompanyaran i formaran els empresaris, els petits empresaris, perquè tinguin capacitat de reduir la jornada i que ho puguin fer de la millor manera possible", va explicar Pérez Rey, que també va avançar que es llançaran guies tècniques per ajudar a aplicar la reducció de jornada en els diferents sectors econòmics.

Treball continua proposant que un dels elements en els quals pot pivotar la reducció de jornada sigui la distribució irregular de les hores de treball, ja que això podria ajudar alguns sectors a aplicar aquesta mesura. Això sí, ha deixat clar que distribuir irregularment la jornada no suposa incrementar-la ni fer hores extraordinàries, sinó concentrar-la en aquells moments en els quals les empreses tenen una més necessitat de producció.

Amb la proposta del pla 'Pime 375', obert a les incorporacions de patronal i sindicats, ja es completa el perímetre de la negociació d'aquesta taula de diàleg social, que inclou, a més de la reducció de la jornada, el dret a la desconnexió digital i la millora del registre horari per convertir-lo en un instrument electrònic, accessible per a la Inspecció de Treball.

El Ministeri es va comprometre a enviar per escrit la seva proposta, incloent aquest nou pla per a pimes, a fi que els agents socials poguessin fer les seves consideracions oportunes en la reunió prevista per a aquest parts. No obstant això, ja hi ha hagut alguns pronunciaments tant de la CEOE com per la part sindical.

CEOE CRITICA L'"INTERVENCIONISME" DEL GOVERN

Des de la patronal CEOE, fonts consultades per Europa Press, van indicar que, tot i que valoraran la proposta escrita del Ministeri, a priori, consideren que "aprofundeix en l'intervencionisme de les relacions laborals i el menyspreu a la negociació col·lectiva".

L'organització que presideix Antonio Garamendi critica que es pretengui que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) es converteixi en assessor de les pimes per a la reducció de la jornada "quan no és capaç de reinserir ni tan sols el 3% dels aturats del país al mercat laboral, com si no hi hagués despatxos, consultores i empreses qualificades per fer-ho".

D'altra banda, CEOE qualifica el pla d'ajuda a la pime plantejat per Treball d'"absolutament imprecís" i considera que, en si mateix, "implica el reconeixement que els seus continus anuncis estan frenant la creació d'ocupació".

CCOO I UGT ES MOBILITZEN PER PRESSIONAR CEOE

Per la seva banda, UGT i CCOO han assegurat que mantindran les mobilitzacions anunciades per reclamar la reducció de jornada perquè la patronal es continua posicionant "en contra" de portar el temps de treball a les 37,5 hores setmanals.

"Anirem incrementant les mobilitzacions, anirem incrementant la tensió per aconseguir el que ens sembla just, però que, a més, és una demanda de la societat espanyola", han advertit.

La primera fita d'aquestes mobilitzacions serà la que totes dues organitzacions han convocat per al pròxim dia 26 de setembre davant de les seus de la patronal de totes les capitals de província d'Espanya per reivindicar la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals.

"L'actitud de CEOE continua sent la de negar que Espanya necessiti una reducció legal del temps de treball. És una aixecada de camisa en el marc del diàleg social", denuncien els sindicats, que sospiten que la patronal "té informació" que la reducció de jornada no seria aprovada pel Parlament.

"En un primer moment, davant una possible majoria parlamentària per canviar la llei, CEOE va mostrar intenció de negociar", va assenyalar divendres passat Pepe Álvarez, que va afegir que ara, després de reunir-se amb Junts, els empresaris intenten impedir que es redueixi el temps de treball a Espanya. "Tenim alguna informació d'aquestes reunions --CEOE i Junts--, cosa curiosa en un país realment curiós", va ironitzar.