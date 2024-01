Treball afirma que l'ampliació de 16 a 20 setmanes del permís per naixement és "un compromís clar"

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Treball i Economia Social ha assegurat que l'ampliació del permís de maternitat i paternitat per naixement de 16 a 20 setmanes, així com el permís parental de 8 setmanes és "un compromís clar del Govern" central.

Així ho ha assegurat el secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, aquest dimecres, a la roda de premsa de presentació de les dades d'atur del mes de desembre.

Si bé, no ha precisat la data per a l'aprovació d'aquests permisos i ha indicat que "la data d'agost de 2024 té a veure amb la directiva i no amb l'ampliació dels permisos". "No té per què ser aquesta la data, però bé, aquest és un compromís clar del Govern" central, ha insistit.

PSOE i Sumar es van comprometre, en el seu acord de Govern de coalició, a estendre el permís de paternitat i maternitat des de les 16 fins a les 20 setmanes, i remunerar almenys quatre de les vuit setmanes del nou permís parental per cura de fills si governaven.

A més, el passat 20 de desembre, el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es va comprometre a aprovar "amb celeritat" la Llei de Famílies, i a aprovar mesures com el permís parental de cures i l'extensió de 16 a 20 setmanes del permís de paternitat i maternitat.

"Anem a avançar en els propers mesos perquè sigui una realitat la remuneració del permís de cures per al benestar de vuit setmanes per cada fill a càrrec", va assegurar en l'acte de la presa de possessió dels alts càrrecs del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, on també va indicar que estendrà de 16 a 20 setmanes el permís de paternitat i maternitat.

També va apuntar que la remuneració del permís parental de cures pertany al "compliment" tant de l'acord de Govern com de la directiva específica en aquesta matèria de la Unió Europea. A més, fonts ministerials van exposar que l'objectiu és començar a remunerar quatre de les vuit setmanes. "Suposarà un salt qualitatiu en la protecció social a Espanya, un pas avanci decisiu en la conciliació i en les polítiques de benestar", va afegir.