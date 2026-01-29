Treball acorda amb CCOO i la UGT apujar l'SMI un 3,1% el 2026, fins als 1.221 euros al mes

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Treball ha arribat a un acord amb CCOO i la UGT, sense la CEOE i Cepyme, per apujar el salari mínim inteprofesional (SMI) un 3,1% el 2026, fins als 1.221 euros mensuals en catorze pagues, amb efectes retroactius des de l'1 de gener, ha anunciat el secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de l'última reunió de la taula.
"No hem pogut incorporar la patronal, com hauria estat la nostra voluntat, a aquest acord de diàleg social. Hem negociat sense descans, ens hi hem deixat la pell. Hem buscat propostes i contrapropostes perquè la CEOE i Cepyme ens poguessin acompanyar avui en la presentació d'aquest acord de salari mínim interprofessional, però finalment no ha estat possible", ha subratllat Pérez Rey.
El número dos de Treball ha afirmat a més que el Ministeri de Treball també ha assumit el compromís i "tirarà endavant" una reforma del decret de salaris mínims interprofessionals actual perquè els complements salarials no puguin ser absorbits, tal com reclamaven els sindicats.