B-Travel, el saló de turisme de Fira de Barcelona, selecciona l'Uzbekistan com a país convidat

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
B-Travel, el saló de turisme de Fira de Barcelona, acollirà la República de l'Uzbekistan com a país convidat en la pròxima edició, que se celebrarà entre el 20 i 22 de març al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i en la qual el país durà a terme accions promocionals i tindrà un especial protagonisme en el programa, explica aquest dimecres en un comunicat.
La selecció del país asiàtic té l'objectiu de promocionar la seva naturalesa i patrimoni cultural, històric i arquitectònic en el mercat català, que s'alça com el principal emissor de viatgers de tot Espanya, afegeix l'organització.
El president de B-Travel, Martí Sarrate, ha afirmat que, la presència de l'Uzbekistan com a país convidat "no només enriquirà l'oferta del certamen, sinó que també obrirà noves vies de col·laboració entre professionals turístics, agències i turoperadors".