B-Travel 2026 renova el seu disseny i amplia el programa d'activitats

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de B-Travel comptarà amb un disseny renovat i un programa d'activitats ampliat, amb l'objectiu que el visitant descobreixi algunes de les propostes turístiques més destacades, informa en un comunicat aquest dimarts Fira de Barcelona.
La trobada se celebra del 20 al 22 de març al recinte Montjuïc de la institució firal, i preveu aplegar més d'un centenar d'expositors.
Entre els expositors hi ha comunitats autònomes i països com la Xina, Croàcia, l'estat de Chihuahua (Mèxic), França, Portugal, República Dominicana o l'Uzbekistan.
El president del saló, Martí Sarrate, ha explicat que en aquesta edició es posarà de manifest que "el sector turístic ha demostrat la seva capacitat d'adaptació a les exigències d'un mercat més conscienciat respecte al medi ambient".
La trobada preveu presentar una oferta més especialitzada i "orientada a convertir la visita al certamen en una experiència més completa".