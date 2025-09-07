Trasobares (CTFC): "Fer una autopista és molt més car que gestionar milers d'hectàrees de bosc"

El cost de gestió d'una hectàrea es multiplica per sis o set després d'un incendi
El director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Antoni Trasobares, ha advocat per fer servir els recursos públics per a la gestió forestal: "Construir una línia d'AVE o fer una autopista és molt més car que gestionar milers d'hectàrees de bosc", ha lamentat.
"El pressupost d'extingir un incendi i les mesures de restauració són molt més cares que fer la prevenció adequada", ha defensat en una entrevista d'Europa Press.
En concret, el cost de gestió d'una hectàrea de bosc pot oscil·lar entre els 2.000 i els 3.000 euros, mentre que la despesa per hectàrea després del pas d'un incendi pot "pujar fàcilment" a un pressupost d'entre 18.000 i 19.000 euros.
"Estem parlant de sis o set vegades més de despesa", ha lamentat, després de demanar a l'administració que inverteixi més en aquest àmbit i que aposti per models que combinin les propostes privades amb les públiques.
En aquest sentit, ha plantejat que les administracions subvencionin assegurances --com les de cotxe o vida-- per als boscos i per als habitatges que estan envoltats de vegetació, perquè siguin més assequibles i es puguin estendre per tot el territori.
NOMÉS UN 30% DEL BOSC, GESTIONAT
Segons Trasobares, el 65% de la superfície de Catalunya és forestal i només el 30% és gestionada com cal, cosa que ha atribuït al creixement dels boscos: "El volum de fusta s'ha duplicat en els últims 25 anys".
Per fer front a aquesta situació, ha apostat per diversificar el paisatge i que al costat d'una zona forestal frondosa hi hagi, per exemple, vinyers o oliverars que limitin la propagació dels incendis.
Es tracta d'una mesura que comparteixen la majoria d'experts, així com l'executiu de Salvador Illa, que, per Trasobares, hauria d'anar acompanyada d'un pla d'acció perquè als propietaris d'aquests boscos els surti rendible apostar per canviar el paisatge dels seus terrenys.
"Hem de trobar un punt de trobada entre el propietari i l'interès general, perquè el fet que una o més zones de bosc no estiguin ben gestionades afecta els veïns i les poblacions pròximes", ha analitzat.
COLLSEROLA, UN "PARADIGMA IMPORTANT"
Així mateix, ha dit que aquesta gestió és especialment rellevant a les zones forestals que tinguin una urbanització a prop, com el parc natural de Collserola, que ha definit com un "paradigma important".
En aquest àmbit, ha defensat implementar canvis: "Avui dia, Collserola no té una densitat ben regulada, amb alternances d'ús, agricultura i pastura, però sí que veiem propostes cada cop més clares per transformar-lo".