Traslladen El Yoyas a un mòdul de Brians 2 (Barcelona) per a presos de violència masclista

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exconcursant de 'Gran Hermano' Carlos Navarro, conegut com El Yoyas, ha estat traslladat aquest dilluns al Centre Penitenciari Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) per ingressar en un mòdul per a presos de violència masclista, després de passar uns dies a Brians 1 arran de la seva detenció dimecres passat.

Segons informen fonts coneixedores a Europa Press, aquest dilluns s'estarà al Departament d'Ingressos del Centre i està previst que s'allotgi al mòdul 12 del centre a partir de dimarts, on hi ha els interns amb delictes de violència masclista.

A Navarro se li va imposar una pena de 5 anys i 8 mesos per maltractament habitual, lesions, delicte lleu d'amenaces i delicte lleu de vexacions en una sentència dictada pel jutjat penal 5 de Las Palmas de Gran Canària, si bé va fugir en ser requerit pel jutjat de pau de Vilanova del Camí (Barcelona) el novembre del 2022 per ingressar voluntàriament a la presó.