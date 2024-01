Trapero diu que portarà als tribunals la "persecució injusta" rebuda en l'operació Catalunya

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

L'excomissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que portarà als tribunals la "persecució injusta" patida per part d'uns individus que no tenien cap habilitació per fer-ho, textualment, en l'operació Catalunya.

Ho ha dit en un comunicat a Rac 1 i Catalunya Ràdio, recollit per Europa Press, després que 'La Vanguardia' i 'eldiario.es' han publicat aquest dimecres unes notes informatives de l'excomissari José Manuel Villarejo que expliquen que l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, va intentar implicar Trapero en un cas de tràfic de drogues.

L'excomissari dels Mossos ha assenyalat que aquestes "invencions i falsedats" difoses per diversos mitjans de comunicació, textualment, de manera espúria, van tenir conseqüències judicials greus i injustes en persones a les seves ordres, en referència a la presumpta trama de cobrament de comissions als bordells de Castelldefels 'Riviera' i 'Saratoga'.

"Com a funcionari, però especialment com a ciutadà, comprovar que altres funcionaris i càrrecs públics em perseguien és indignant, frustrant i decebedor", ha indicat Trapero.

Així mateix, ha opinat que des de fa temps percep "una degradació institucional i de la gestió pública, en què, sovint, el que hauria de ser la cerca i la defensa de l'interès general se substitueix per interessos perversos i personals".