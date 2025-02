Trapero assegura que "el problema de la Mina no s'arregla amb dues furgonetes" dels Mossos

Afirma que el tiroteig va ser un incident "greu" i que hi ha un compromís d'incrementar efectius

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que "el problema de la Mina no s'arregla amb dues furgonetes" dels Mossos d'Esquadra, i ha recalcat la problemàtica que hi ha amb les desigualtats socials i la manca d'expectatives, en les seves paraules.

Així ho ha dit durant la Comissió d'Interior al Parlament, al costat de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en la qual han explicat les mesures per garantir la seguretat ciutadana al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Sobre el tiroteig del 7 de gener, ha assegurat que va ser un incident "greu" que va alarmar la ciutadania i que va provocar sensació d'inseguretat, per la qual cosa es van comprometre a incrementar els efectius de la comissaria del districte, ja que actualment hi ha 1 sotsinspector; 5 sergents; 8 caps i 75 agents.

Un altre compromís va ser treballar des de l'àmbit de la investigació criminal; incrementar els efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro); donar suport des de l'Arro al 'mercat de la misèria' i estudiar la solució estructural de la comissaria de Sant Adrià de Besòs i valorar si allà calen agents d'investigació, ja que, avui dia, no n'hi ha.

"QUE LA SENSACIÓ D'INSEGURETAT NO S'ENQUISTI"

Arran del tiroteig, Trapero ha garantit que els Mossos continuen treballant juntament amb les policies locals per aconseguir pacificar el barri perquè "la sensació d'inseguretat no s'enquisti, els grups organitzats agafin el control del barri i perquè sigui més segur".

"La policia no pot transformar una societat, no li correspon, no seria bo i tampoc no és factible", ha dit, i ha garantit que la seva feina és ajudar a que hi hagi bona convivència i ordre públic.