Transports licita per 3,3 milions la construcció d'una passarel·la per als vianants sobre l'A-2 a Lleida

LLEIDA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 3,3 milions d'euros (IVA inclòs) la construcció d'una passarel·la per als vianants sobre l'autovia A-2 que comunicarà els municipis del Palau d'Anglesola i Mollerusa (Lleida), informa en un comunicat aquest dilluns.
La passarel·la, que se situarà al quilòmetre 487 de l'A-2, disposarà d'una alçada lliure de pas superior a 2,20 metres per al trànsit dels vianants, pendent transversal màxim del 2% i pendent longitudinal màxim del 6%.
Mitjançant aquesta nova infraestructura, es millorarà la seguretat vial i l'accessibilitat en un tram de 2,5 quilòmetres de longitud que afecta 5 municipis.