Transports invertirà 3,9 milions a reduir el soroll a l'hospital de Martorell (Barcelona)

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat provisionalment i sotmetrà a informació pública el projecte d'actuacions contra el soroll a la carretera N-2A, entre els km 586,12 i 586,52 a l'altura de Martorell (Barcelona), que suposarà una inversió de 3,9 milions d'euros.
L'objectiu dels treballs és reduir la contaminació acústica en el tram de la via situat juntament amb el centre sanitari Fundació Hospitàlaries Martorell.
Per a això, s'instal·laran quatre pantalles acústiques de tipologia metàl·lica al marge dret i una pantalla de formigó a la mitjana, de manera que s'assoleixin els objectius de qualitat acústica (OQA) establerts en la normativa vigent.